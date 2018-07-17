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breakdown - эксперт для MetaTrader 5

arist0 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1753
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Автор идеи: arist0

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник работает с отложенными Buy Stop и Sell Stop ордерами. В начале суток удаляются отложенные ордера с предыдущего дня, затем на расстоянии Minimum distance выше High и ниже Low выставляются новые Buy Stop и Sell Stop.

Если отложенный ордер сработает и позиция станет прибыльной, к ней будет применяться трейлинг.

При срабатывании отложенного ордера оставшийся отложенный ордер удаляется. Это делается в OnTradeTransaction: отлавливается сделка DEAL_ENTRY_IN - вход в рынок.


Входные параметры

  • Stop Loss - стоп лосс;
  • Take Profit - Тейк Профит;
  • Trailing Stop - трейлинг;
  • Trailing Step - шаг трейлинга;
  • Minimum distance - минимальный отступ от High и Low предыдущего дня;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - риск на сделку;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

EURUSD,M15:

breakdown

ZigZag EA ZigZag EA

Советник по индикатору ZigZag. Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.

Pivot oscillator Pivot oscillator

Индикатор Pivot в виде осциллятора.

ADX trend - smoothed ADX trend - smoothed

Сглаженный индикатор ADX trend

XAng_Zad_C XAng_Zad_C

Индикатор Ang_Zad с использованием дополнительного сглаживания итоговых значений, что позволяет избежать зашумленности сигналов индикатора ложными пересечениями его мувингов.