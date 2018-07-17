Автор идеи: arist0

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник работает с отложенными Buy Stop и Sell Stop ордерами. В начале суток удаляются отложенные ордера с предыдущего дня, затем на расстоянии Minimum distance выше High и ниже Low выставляются новые Buy Stop и Sell Stop.

Если отложенный ордер сработает и позиция станет прибыльной, к ней будет применяться трейлинг.

При срабатывании отложенного ордера оставшийся отложенный ордер удаляется. Это делается в OnTradeTransaction: отлавливается сделка DEAL_ENTRY_IN - вход в рынок.





Входные параметры

Stop Loss - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit - Тейк Профит;

- Тейк Профит; Trailing Stop - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Minimum distance - минимальный отступ от High и Low предыдущего дня;

- минимальный отступ от High и Low предыдущего дня; Risk in percent for a deal from a free margin - риск на сделку;

- риск на сделку; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

EURUSD,M15: