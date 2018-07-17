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breakdown - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: arist0
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник работает с отложенными Buy Stop и Sell Stop ордерами. В начале суток удаляются отложенные ордера с предыдущего дня, затем на расстоянии Minimum distance выше High и ниже Low выставляются новые Buy Stop и Sell Stop.
Если отложенный ордер сработает и позиция станет прибыльной, к ней будет применяться трейлинг.
При срабатывании отложенного ордера оставшийся отложенный ордер удаляется. Это делается в OnTradeTransaction: отлавливается сделка DEAL_ENTRY_IN - вход в рынок.
Входные параметры
- Stop Loss - стоп лосс;
- Take Profit - Тейк Профит;
- Trailing Stop - трейлинг;
- Trailing Step - шаг трейлинга;
- Minimum distance - минимальный отступ от High и Low предыдущего дня;
- Risk in percent for a deal from a free margin - риск на сделку;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
EURUSD,M15:
Советник по индикатору ZigZag. Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.Pivot oscillator
Индикатор Pivot в виде осциллятора.
Сглаженный индикатор ADX trendXAng_Zad_C
Индикатор Ang_Zad с использованием дополнительного сглаживания итоговых значений, что позволяет избежать зашумленности сигналов индикатора ложными пересечениями его мувингов.