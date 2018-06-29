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Индикаторы

Ang_Zad_C - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1588
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: ANG3110

Трендовый индикатор из основной и сигнальной линий, выполненный в виде цветного облака.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input double ki=4.000001;                        // Коэффициент усреднения индикатора 
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;           // ценовая константа
input int PriceShift=0;                          // сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
input int Shift=0;                               // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1. Ang_Zad_C

Рис.1. Ang_Zad_C

Exp_ColorXDerivative Exp_ColorXDerivative

Торговая система на сигналах индикатора ColorXDerivative.

RoundPrice-Ext_HTF RoundPrice-Ext_HTF

Индикатор RoundPrice-Ext с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Rj_SlidingRange_HTF Rj_SlidingRange_HTF

Индикатор Rj_SlidingRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Rj_RMA_HTF Rj_RMA_HTF

Индикатор Rj_RMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.