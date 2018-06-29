Реальный автор: ANG3110

Трендовый индикатор из основной и сигнальной линий, выполненный в виде цветного облака.

input double ki= 4.000001 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int PriceShift= 0 ; input int Shift= 0 ;





Рис.1. Ang_Zad_C