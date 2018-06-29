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Ang_Zad_C - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: ANG3110
Трендовый индикатор из основной и сигнальной линий, выполненный в виде цветного облака.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input double ki=4.000001; // Коэффициент усреднения индикатора input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // ценовая константа input int PriceShift=0; // сдвиг индикатора по вертикали в пунктах input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Ang_Zad_C
Exp_ColorXDerivative
Торговая система на сигналах индикатора ColorXDerivative.RoundPrice-Ext_HTF
Индикатор RoundPrice-Ext с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Rj_SlidingRange_HTF
Индикатор Rj_SlidingRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Rj_RMA_HTF
Индикатор Rj_RMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.