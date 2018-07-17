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Индикаторы

Pivot oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1868
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Это вариация на тему хорошо известного индикатора опорных точек.

Вместо того, чтобы показывать опорные линии на основном графике, этот индикатор выносит их в отдельное окно и показывает среднее положение цены относительно этих линий. Таким образом вы четко видите, как в течение дня движется средняя цена относительно опорных линий. 

PS: в индикаторе доступны все таймфреймы, поддерживающиеся в MetaTrader 5. По умолчанию используются дневные опорные точки, но вы можете использовать любые таймфреймы из выпадающего списка в терминале.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21395

Waddah_Attar_Trend_Candles Waddah_Attar_Trend_Candles

Свечной график, построенный на гистограммах Waddah_Attar_Trend, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.

Doji_Arrows Doji_Arrows

Индикатор Дожи ищет свечи дожи, выделяет их цветом на графике.

ZigZag EA ZigZag EA

Советник по индикатору ZigZag. Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.

breakdown breakdown

В начале нового дня советник выставляет отложенные Buy Stop и Sell Stop ордера по High и Low предыдущего дня.