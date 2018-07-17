Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Pivot oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1868
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это вариация на тему хорошо известного индикатора опорных точек.
Вместо того, чтобы показывать опорные линии на основном графике, этот индикатор выносит их в отдельное окно и показывает среднее положение цены относительно этих линий. Таким образом вы четко видите, как в течение дня движется средняя цена относительно опорных линий.
PS: в индикаторе доступны все таймфреймы, поддерживающиеся в MetaTrader 5. По умолчанию используются дневные опорные точки, но вы можете использовать любые таймфреймы из выпадающего списка в терминале.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21395
Свечной график, построенный на гистограммах Waddah_Attar_Trend, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.Doji_Arrows
Индикатор Дожи ищет свечи дожи, выделяет их цветом на графике.