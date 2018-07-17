Это вариация на тему хорошо известного индикатора опорных точек.



Вместо того, чтобы показывать опорные линии на основном графике, этот индикатор выносит их в отдельное окно и показывает среднее положение цены относительно этих линий. Таким образом вы четко видите, как в течение дня движется средняя цена относительно опорных линий.

PS: в индикаторе доступны все таймфреймы, поддерживающиеся в MetaTrader 5. По умолчанию используются дневные опорные точки, но вы можете использовать любые таймфреймы из выпадающего списка в терминале.

