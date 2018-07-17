Автор идеи: Iurii Tokman

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник использует данные с пользовательского индикатора "ZigZag". По данному индикатору определяется канал, и по границам канала выставляются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. После срабатывания отложенного ордера для позиции может быть включен трейлинг. Уровни Стоп Лосс и Тейк Профит задаются в уровнях Фибоначчи (0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% и 423.6%).





Входные параметры

Настройки индикатора ZigZag:

Depth;

Deviation;

Backstep.

Время работы советника:

Старт работы часы;

Старт работы минуты;

Стоп работы часы;

Стоп работы минуты.

Настройки коридора и отступа:

Отступ в пунктах;

Минимальный размер коридора;

Максимальный размер коридора.

Настройки ММ:

Lots;

Risk.

Настройки советника:

Размер стопа в процентах;

Размер тейка в процентах;

Trailing Stop (in pips);

Trailing Step (in pips);

Показывать линии канала;

magic number.

EURUSD,M15: