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ZigZag EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Iurii Tokman
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник использует данные с пользовательского индикатора "ZigZag". По данному индикатору определяется канал, и по границам канала выставляются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. После срабатывания отложенного ордера для позиции может быть включен трейлинг. Уровни Стоп Лосс и Тейк Профит задаются в уровнях Фибоначчи (0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% и 423.6%).
Входные параметры
Настройки индикатора ZigZag:
- Depth;
- Deviation;
- Backstep.
Время работы советника:
- Старт работы часы;
- Старт работы минуты;
- Стоп работы часы;
- Стоп работы минуты.
Настройки коридора и отступа:
- Отступ в пунктах;
- Минимальный размер коридора;
- Максимальный размер коридора.
Настройки ММ:
- Lots;
- Risk.
Настройки советника:
- Размер стопа в процентах;
- Размер тейка в процентах;
- Trailing Stop (in pips);
- Trailing Step (in pips);
- Показывать линии канала;
- magic number.
EURUSD,M15:
Индикатор Pivot в виде осциллятора.Waddah_Attar_Trend_Candles
Свечной график, построенный на гистограммах Waddah_Attar_Trend, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.
В начале нового дня советник выставляет отложенные Buy Stop и Sell Stop ордера по High и Low предыдущего дня.ADX trend - smoothed
Сглаженный индикатор ADX trend