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Советники

ZigZag EA - эксперт для MetaTrader 5

satop | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
6164
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Iurii Tokman

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник использует данные с пользовательского индикатора "ZigZag". По данному индикатору определяется канал, и по границам канала выставляются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. После срабатывания отложенного ордера для позиции может быть включен трейлинг. Уровни Стоп Лосс и Тейк Профит задаются в уровнях Фибоначчи (0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% и 423.6%).

ZigZag EA


Входные параметры

Настройки индикатора ZigZag:

  • Depth;
  • Deviation;
  • Backstep.

Время работы советника:

  • Старт работы часы;
  • Старт работы минуты;
  • Стоп работы часы;
  • Стоп работы минуты.

Настройки коридора и отступа:

  • Отступ в пунктах;
  • Минимальный размер коридора;
  • Максимальный размер коридора.

Настройки ММ:

  • Lots;
  • Risk.

Настройки советника:

  • Размер стопа в процентах;
  • Размер тейка в процентах;
  • Trailing Stop (in pips);
  • Trailing Step (in pips);
  • Показывать линии канала;
  • magic number.

EURUSD,M15:

ZigZag EA

Pivot oscillator Pivot oscillator

Индикатор Pivot в виде осциллятора.

Waddah_Attar_Trend_Candles Waddah_Attar_Trend_Candles

Свечной график, построенный на гистограммах Waddah_Attar_Trend, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.

breakdown breakdown

В начале нового дня советник выставляет отложенные Buy Stop и Sell Stop ордера по High и Low предыдущего дня.

ADX trend - smoothed ADX trend - smoothed

Сглаженный индикатор ADX trend