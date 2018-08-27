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突破 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 4296
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: arist0
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。 在交易日开始时，将删除前一天的挂单。 新的突破买入和突破卖出挂单放置在高于最高价和低于最低价 Minimum distance 的价位处。
如果挂单触发且该持仓开始盈利，则会对其应用尾随。
当任何挂单触发时，将删除剩余的挂单。 这是在 OnTradeTransaction 中完成的: 搜索 DEAL_ENTRY_IN (入场)。
输入
- Stop Loss - 止损;
- Take Profit - 止盈;
- Trailing Stop - 尾随;
- Trailing Step - 尾随步幅;
- Minimum distance - 自前一交易日的高点和低点的最小缩进;
- Risk in percent for a deal from a free margin - 每笔交易的风险;
- magic number - EA 的独有标识符。
EURUSD,M15:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21457
Differential_Average_By_Sultonov_Signal
Differential_Average_By_Sultonov_Signal 指标使用固定时间帧的 Differential_Average_By_Sultonov 指标的数值显示有关当前趋势的信息。Differential_Average_By_Sultonov_HTF
Differential_Average_By_Sultonov 指标，输入参数中有时间帧选项
XAng_Zad_C
Ang_Zad 指标应用额外的总值平滑，令用户避免由其移动平均线的虚假交叉引起的泛滥指标信号噪音。AMA 三时间帧
显示的指标来自三个不同时间帧的三条水平线 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标。