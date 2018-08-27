思路提供者: arist0

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。 在交易日开始时，将删除前一天的挂单。 新的突破买入和突破卖出挂单放置在高于最高价和低于最低价 Minimum distance 的价位处。

如果挂单触发且该持仓开始盈利，则会对其应用尾随。

当任何挂单触发时，将删除剩余的挂单。 这是在 OnTradeTransaction 中完成的: 搜索 DEAL_ENTRY_IN (入场)。





输入

Stop Loss - 止损;

- 止损; Take Profit - 止盈;

- 止盈; Trailing Stop - 尾随;

- 尾随; Trailing Step - 尾随步幅;

- 尾随步幅; Minimum distance - 自前一交易日的高点和低点的最小缩进;

- 自前一交易日的高点和低点的最小缩进; Risk in percent for a deal from a free margin - 每笔交易的风险;

- 每笔交易的风险; magic number - EA 的独有标识符。

EURUSD,M15: