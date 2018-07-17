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Индикаторы

Differential_Average_By_Sultonov_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Индикатор Differential_Average_By_Sultonov_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Differential_Average_By_Sultonov с фиксированным таймфреймом.

При получении сигналов с цветного облака происходит просто трансляция цвета. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора Differential_Average_By_Sultonov.ex5.

Рис.1. Индикатор Differential_Average_By_Sultonov_Signal

Рис.1. Индикатор Differential_Average_By_Sultonov_Signal

Differential_Average_By_Sultonov_HTF Differential_Average_By_Sultonov_HTF

Индикатор Differential_Average_By_Sultonov с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ADX trend smoothed - multi time frame ADX trend smoothed - multi time frame

Мультитаймфреймовая версия сглаженного индикатора ADX trend

Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF

Индикатор Waddah_Attar_Trend_Candles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

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Индикатор Chaikin_Volatility_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.