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Differential_Average_By_Sultonov_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Differential_Average_By_Sultonov_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Differential_Average_By_Sultonov с фиксированным таймфреймом.
При получении сигналов с цветного облака происходит просто трансляция цвета. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора Differential_Average_By_Sultonov.ex5.
Рис.1. Индикатор Differential_Average_By_Sultonov_Signal
Индикатор Differential_Average_By_Sultonov с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ADX trend smoothed - multi time frame
Мультитаймфреймовая версия сглаженного индикатора ADX trend
Индикатор Waddah_Attar_Trend_Candles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Chaikin_Volatility_Histogram_HTF
Индикатор Chaikin_Volatility_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.