Индикатор XPeriodCandleSystem с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор Differential_Average_By_Sultonov_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Differential_Average_By_Sultonov с фиксированным таймфреймом.

Индикатор Waddah_Attar_Trend_Candles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.