Индикатор Differential_Average_By_Sultonov_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Differential_Average_By_Sultonov с фиксированным таймфреймом.

Индикатор Waddah_Attar_Trend_Candles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Традиционный индикатор MACD, усиленный тремя дополнительными фильтрами/правилами.

Индикатор Hikkake Pattern (ложный внутридневной пробой) — торговая стратегия, основанная на ложных пробоях. Код написан по статье Дэна Чеслера "Trading False Moves with the Hikkake Pattern", опубликованной в апреле 2004 года в журнале Active Trader Magazine.