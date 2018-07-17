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Индикаторы

Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1423
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Waddah_Attar_Trend_Candles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF

Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF

Differential_Average_By_Sultonov_Signal Differential_Average_By_Sultonov_Signal

Индикатор Differential_Average_By_Sultonov_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Differential_Average_By_Sultonov с фиксированным таймфреймом.

Differential_Average_By_Sultonov_HTF Differential_Average_By_Sultonov_HTF

Индикатор Differential_Average_By_Sultonov с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Chaikin_Volatility_Histogram_HTF Chaikin_Volatility_Histogram_HTF

Индикатор Chaikin_Volatility_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

3 Rules MACD 3 Rules MACD

Традиционный индикатор MACD, усиленный тремя дополнительными фильтрами/правилами.