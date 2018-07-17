Индикатор Differential_Average_By_Sultonov_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Differential_Average_By_Sultonov с фиксированным таймфреймом.

Индикатор Differential_Average_By_Sultonov с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.