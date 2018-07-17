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Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Waddah_Attar_Trend_Candles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF
Differential_Average_By_Sultonov_Signal
Индикатор Differential_Average_By_Sultonov_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Differential_Average_By_Sultonov с фиксированным таймфреймом.Differential_Average_By_Sultonov_HTF
Индикатор Differential_Average_By_Sultonov с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Chaikin_Volatility_Histogram_HTF
Индикатор Chaikin_Volatility_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.3 Rules MACD
Традиционный индикатор MACD, усиленный тремя дополнительными фильтрами/правилами.