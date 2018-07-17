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Differential_Average_By_Sultonov - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Sevan62
Сглаженный дифференциальный индикатор Султонова. Линии индикатора - это усредненные, накопленные суммы сил быков и медведей за заданный пользователем период.
Методика расчета
Расчет силы быков производится по формуле:
где:
- BullsPower(i) - текущее значение силы быков;
- Close(i) - цена Close текущего бара;
- Close(i + 1) - цена Close предыдущего бара;
- N - период расчета индикатора;
- BUN - количество положительных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только положительные приращения.
Соответственно, для расчета силы медведей используется формула:
где:
- BearsPower(i) - текущее значение силы медведей;
- BEN - количество отрицательных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только отрицательные приращения.
В итоговый индикатор добавлено дополнительное сглаживание полученных линий.
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input uint i_nPeriod=1000; // Период расчета input Smooth_Method XMethod=MODE_SMA_; // метод усреднения сглаживания input uint XLength=12; // глубина сглаживания input int XPhase=15; // параметр сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // ценовая константа input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Интерпретация
Индикатор состоит из двух линий с заполнением пространства между ними цветом, соответствующим направлению тенденции. Какая линия выше, та сторона и является доминирующей. Пересечение линий (смена цвета) - это смена тенденции и хороший момент для открытия сделки в направлении той силы, которая оказалась выше.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 22.09.2017.
Рис. 1. Индикатор Differential_Average_By_Sultonov
Трендовый индикатор FX TrendChannel_Balance
Индикатор "Баланс канала"
Торговая система с использованием трендового индикатора Ang_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.Doji_Arrows
Индикатор Дожи ищет свечи дожи, выделяет их цветом на графике.