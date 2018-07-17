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Индикаторы

Differential_Average_By_Sultonov - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Sevan62

Сглаженный дифференциальный индикатор Султонова. Линии индикатора - это усредненные, накопленные суммы сил быков и медведей за заданный пользователем период.


Методика расчета

Расчет силы быков производится по формуле:

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

где:

  • BullsPower(i) - текущее значение силы быков;
  • Close(i) - цена Close текущего бара;
  • Close(i + 1) - цена Close предыдущего бара;
  • N - период расчета индикатора;
  • BUN - количество положительных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только положительные приращения.

Соответственно, для расчета силы медведей используется формула:

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

где:

  • BearsPower(i) - текущее значение силы медведей;
  • BEN - количество отрицательных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только отрицательные приращения.

В итоговый индикатор добавлено дополнительное сглаживание полученных линий.

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input uint i_nPeriod=1000;             // Период расчета
input Smooth_Method XMethod=MODE_SMA_; // метод усреднения сглаживания 
input uint XLength=12;                 // глубина сглаживания                    
input int XPhase=15;                   // параметр сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // ценовая константа
input int Shift=0;                     // сдвиг индикатора по горизонтали в барах


Интерпретация

Индикатор состоит из двух линий с заполнением пространства между ними цветом, соответствующим направлению тенденции. Какая линия выше, та сторона и является доминирующей. Пересечение линий (смена цвета) - это смена тенденции и хороший момент для открытия сделки в направлении той силы, которая оказалась выше.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 22.09.2017.

Рис. 1. Индикатор Differential_Average_By_Sultonov

Рис. 1. Индикатор Differential_Average_By_Sultonov

FX_Trend FX_Trend

Трендовый индикатор FX Trend

Channel_Balance Channel_Balance

Индикатор "Баланс канала"

Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec

Торговая система с использованием трендового индикатора Ang_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.

Doji_Arrows Doji_Arrows

Индикатор Дожи ищет свечи дожи, выделяет их цветом на графике.