Реальный автор: Sevan62

Сглаженный дифференциальный индикатор Султонова. Линии индикатора - это усредненные, накопленные суммы сил быков и медведей за заданный пользователем период.





Методика расчета

Расчет силы быков производится по формуле:

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

где:

BullsPower(i) - текущее значение силы быков;

- текущее значение силы быков; Close(i) - цена Close текущего бара;

- цена Close текущего бара; Close(i + 1) - цена Close предыдущего бара;

- цена Close предыдущего бара; N - период расчета индикатора;

- период расчета индикатора; BUN - количество положительных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только положительные приращения.

Соответственно, для расчета силы медведей используется формула:

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

где:

BearsPower(i) - текущее значение силы медведей;

- текущее значение силы медведей; BEN - количество отрицательных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только отрицательные приращения.

В итоговый индикатор добавлено дополнительное сглаживание полученных линий.

input uint i_nPeriod= 1000 ; input Smooth_Method XMethod=MODE_SMA_; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ;





Интерпретация

Индикатор состоит из двух линий с заполнением пространства между ними цветом, соответствующим направлению тенденции. Какая линия выше, та сторона и является доминирующей. Пересечение линий (смена цвета) - это смена тенденции и хороший момент для открытия сделки в направлении той силы, которая оказалась выше.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 22.09.2017.

Рис. 1. Индикатор Differential_Average_By_Sultonov