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Differential_Average_By_Sultonov_Signal - MetaTrader 5脚本
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Differential_Average_By_Sultonov_Signal 指标使用固定时间帧的 Differential_Average_By_Sultonov 指标的数值显示有关当前趋势的信息。
当从彩色云图中接收信号时，显示颜色。 当相关时间帧的柱线改变时，彩色点出现在指示线上。
该指标需要在 <终端_文件夹>\MQL5\Indicators 中编译 Differential_Average_By_Sultonov.ex5 指标。
图例 1. Differential_Average_By_Sultonov_Signal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21456
Differential_Average_By_Sultonov_HTF
Differential_Average_By_Sultonov 指标，输入参数中有时间帧选项XPeriodCandleSystem_HTF
XPeriodCandleSystem 指标，输入参数中有时间帧选项
突破
在新的交易日开始时，EA会 将突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单放置在前一天的高点和低点。XAng_Zad_C
Ang_Zad 指标应用额外的总值平滑，令用户避免由其移动平均线的虚假交叉引起的泛滥指标信号噪音。