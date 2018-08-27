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Differential_Average_By_Sultonov_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Differential_Average_By_Sultonov_Signal 指标使用固定时间帧的 Differential_Average_By_Sultonov 指标的数值显示有关当前趋势的信息。

当从彩色云图中接收信号时，显示颜色。 当相关时间帧的柱线改变时，彩色点出现在指示线上。

该指标需要在 <终端_文件夹>\MQL5\Indicators 中编译 Differential_Average_By_Sultonov.ex5 指标。

图例 1. Differential_Average_By_Sultonov_Signal 指标

图例 1. Differential_Average_By_Sultonov_Signal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21456

Differential_Average_By_Sultonov_HTF Differential_Average_By_Sultonov_HTF

Differential_Average_By_Sultonov 指标，输入参数中有时间帧选项

XPeriodCandleSystem_HTF XPeriodCandleSystem_HTF

XPeriodCandleSystem 指标，输入参数中有时间帧选项

突破 突破

在新的交易日开始时，EA会 将突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单放置在前一天的高点和低点。

XAng_Zad_C XAng_Zad_C

Ang_Zad 指标应用额外的总值平滑，令用户避免由其移动平均线的虚假交叉引起的泛滥指标信号噪音。