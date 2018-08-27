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Differential_Average_By_Sultonov_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Differential_Average_By_Sultonov 指标，输入参数中有时间帧选项

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

图例 1. Differential_Average_By_Sultonov_HTF 指标

图例 1. Differential_Average_By_Sultonov_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21455

XPeriodCandleSystem_HTF XPeriodCandleSystem_HTF

XPeriodCandleSystem 指标，输入参数中有时间帧选项

ZigZag EA ZigZag EA

基于之字折线 (ZigZag) 指标的智能交易系统。 使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。

Differential_Average_By_Sultonov_Signal Differential_Average_By_Sultonov_Signal

Differential_Average_By_Sultonov_Signal 指标使用固定时间帧的 Differential_Average_By_Sultonov 指标的数值显示有关当前趋势的信息。

突破 突破

在新的交易日开始时，EA会 将突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单放置在前一天的高点和低点。