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XPeriodCandleSystem_HTF - MetaTrader 5脚本
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XPeriodCandleSystem 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
图例 1. XPeriodCandleSystem_HTF 指标位于单独窗口
图例 2. XPeriodCandleSystem_HTF_ indicator 位于主窗口
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21453
ZigZag EA
基于之字折线 (ZigZag) 指标的智能交易系统。 使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF
Waddah_Attar_Trend_Candles 指标，输入参数中有时间帧选项
Differential_Average_By_Sultonov_HTF
Differential_Average_By_Sultonov 指标，输入参数中有时间帧选项Differential_Average_By_Sultonov_Signal
Differential_Average_By_Sultonov_Signal 指标使用固定时间帧的 Differential_Average_By_Sultonov 指标的数值显示有关当前趋势的信息。