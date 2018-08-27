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Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF - MetaTrader 5脚本
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Waddah_Attar_Trend_Candles 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
图例 1. Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21450
Waddah_Attar_Trend_Candles
基于 Waddah_Attar_Trend 直方图的蜡烛图，使用价格图表的开盘价，最高价，最低价和收盘价计算得出。Gann_Multi_Trend
Gann_Multi_Trend 指标定义了短期，中期和长期趋势。
ZigZag EA
基于之字折线 (ZigZag) 指标的智能交易系统。 使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。XPeriodCandleSystem_HTF
XPeriodCandleSystem 指标，输入参数中有时间帧选项