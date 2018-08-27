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Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Waddah_Attar_Trend_Candles.mq5 (16.57 KB) 预览
Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF.mq5 (21.93 KB) 预览
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Waddah_Attar_Trend_Candles 指标，输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

图例 1. Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF 指标

图例 1. Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21450

Waddah_Attar_Trend_Candles Waddah_Attar_Trend_Candles

基于 Waddah_Attar_Trend 直方图的蜡烛图，使用价格图表的开盘价，最高价，最低价和收盘价计算得出。

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Gann_Multi_Trend 指标定义了短期，中期和长期趋势。

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XPeriodCandleSystem_HTF XPeriodCandleSystem_HTF

XPeriodCandleSystem 指标，输入参数中有时间帧选项