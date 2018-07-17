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Waddah_Attar_Trend_Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Свечной график, построенный на гистограммах Waddah_Attar_Trend, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Trend_Candles
Индикатор Дожи ищет свечи дожи, выделяет их цветом на графике.Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec
Торговая система с использованием трендового индикатора Ang_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.
Индикатор Pivot в виде осциллятора.ZigZag EA
Советник по индикатору ZigZag. Работа с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.