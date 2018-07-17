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Doji_Arrows - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Дожи ищет свечи дожи, выделяет их цветом на графике. Свечки по тренду окрашены в яркие цвета, против тренда в темные.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 24.09.2007.
Рис.1. Индикатор Doji_Arrows. Красная свеча
Рис.2. Индикатор Doji_Arrows. Зеленая свеча
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