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Индикаторы

Doji_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Дожи ищет свечи дожи, выделяет их цветом на графике. Свечки по тренду окрашены в яркие цвета, против тренда в темные.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 24.09.2007.

Рис.1. Индикатор Doji_Arrows. Красная свеча

Рис.1. Индикатор Doji_Arrows. Красная свеча


Рис.2. Индикатор Doji_Arrows. Зеленая свеча

Рис.2. Индикатор Doji_Arrows. Зеленая свеча

Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec

Торговая система с использованием трендового индикатора Ang_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.

Differential_Average_By_Sultonov Differential_Average_By_Sultonov

Сглаженный дифференциальный индикатор Султонова.

Waddah_Attar_Trend_Candles Waddah_Attar_Trend_Candles

Свечной график, построенный на гистограммах Waddah_Attar_Trend, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.

Pivot oscillator Pivot oscillator

Индикатор Pivot в виде осциллятора.