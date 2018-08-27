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Waddah_Attar_Trend_Candles - MetaTrader 5脚本
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基于 Waddah_Attar_Trend 直方图的蜡烛图，使用价格图表的开盘价，最高价，最低价和收盘价计算得出。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库类 (将其复制到 <终端_数据_目录>\MQL5\Include)，工作的详细说明已发布在 无需使用额外的缓冲区计算序列的中间均价。
图例 1. Waddah_Attar_Trend_Candles 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21449
Gann_Multi_Trend
Gann_Multi_Trend 指标定义了短期，中期和长期趋势。返回策略
使用限价买入和限价卖出挂单。 挂单网格。
Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF
Waddah_Attar_Trend_Candles 指标，输入参数中有时间帧选项ZigZag EA
基于之字折线 (ZigZag) 指标的智能交易系统。 使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单操作。