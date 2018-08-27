基于 Waddah_Attar_Trend 直方图的蜡烛图，使用价格图表的开盘价，最高价，最低价和收盘价计算得出。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库类 (将其复制到 <终端_数据_目录>\MQL5\Include)，工作的详细说明已发布在 无需使用额外的缓冲区计算序列的中间均价。

图例 1. Waddah_Attar_Trend_Candles 指标