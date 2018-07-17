Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1121
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система с использованием трендового индикатора Ang_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.
Решение о сделке принимается, когда облако индикатора меняет цвет.
В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для торговли по интервалам времени input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //Старт торговли (Часы) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //Окончание торговли (Часы) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Окончание торговли (Минуты)
Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.
С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент 23:59 позиции закрываются.
Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.
Для управления объемами открываемых позиций добавлен блок входных переменных эксперта:
input uint BuyLossMMTriger=2; //количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM input uint SellLossMMTriger=2; //количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM input double Small_MM=0.01; //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках input double MM=0.1; //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле input MarginMode MMMode=LOT; //способ определения размера лота
При таких входных параметрах эксперт при наличии двух последних убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из двух последних сделок хотя бы одна не убыточная, то объем позиции будет 0.1.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Ang_Zad.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике. Возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени отключена.
Результаты тестирования за 2017 год на EURUSD H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Рис. 3. Примеры сделок на графике. Возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени включена.
Сглаженный дифференциальный индикатор Султонова.FX_Trend
Трендовый индикатор FX Trend
Индикатор Дожи ищет свечи дожи, выделяет их цветом на графике.Waddah_Attar_Trend_Candles
Свечной график, построенный на гистограммах Waddah_Attar_Trend, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.