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Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1121
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec.mq5 (20.11 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (229.96 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Ang_Zad_C.mq5 (18.43 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Торговая система с использованием трендового индикатора Ang_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.

Решение о сделке принимается, когда облако индикатора меняет цвет.

В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:

input bool TimeTrade=true; //Разрешение для торговли по интервалам времени
input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //Старт торговли (Часы)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты)
input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //Окончание торговли (Часы)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Окончание торговли (Минуты)

Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.

С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент 23:59 позиции закрываются.

Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.

Для управления объемами открываемых позиций добавлен блок входных переменных эксперта:

input uint    BuyLossMMTriger=2;  //количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM
input uint    SellLossMMTriger=2; //количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM
input double  Small_MM=0.01;      //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  MM=0.1;             //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле
input MarginMode MMMode=LOT;      //способ определения размера лота

При таких входных параметрах эксперт при наличии двух последних убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из двух последних сделок хотя бы одна не убыточная, то объем позиции будет 0.1.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Ang_Zad.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике. Возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени отключена.

Рис. 1. Примеры сделок на графике. Возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени отключена.

Результаты тестирования за 2017 год на EURUSD H12:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 3. Примеры сделок на графике. Возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени включена.

Рис. 3. Примеры сделок на графике. Возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени включена.

Differential_Average_By_Sultonov Differential_Average_By_Sultonov

Сглаженный дифференциальный индикатор Султонова.

FX_Trend FX_Trend

Трендовый индикатор FX Trend

Doji_Arrows Doji_Arrows

Индикатор Дожи ищет свечи дожи, выделяет их цветом на графике.

Waddah_Attar_Trend_Candles Waddah_Attar_Trend_Candles

Свечной график, построенный на гистограммах Waddah_Attar_Trend, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.