Индикатор-осциллятор Lentz Volatility отображает разницу между средним ATR и ATR за заданное количество периодов.

Имеет три настраиваемых параметра:

ATR period - период расчёта ATR

- период расчёта ATR Smoothing period - период сглаживания

- период сглаживания Smoothing method - метод сглаживания

Расчёт: LV = AvgMA - ATR где AvgMA = MA(ATR, Smoothing period, Smoothing method)

ATR - ATR(ATR period)



