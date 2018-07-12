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Lentz_Volatility - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Lentz Volatility отображает разницу между средним ATR и ATR за заданное количество периодов.
Имеет три настраиваемых параметра:
- ATR period - период расчёта ATR
- Smoothing period - период сглаживания
- Smoothing method - метод сглаживания
Расчёт:
LV = AvgMA - ATR
где
AvgMA = MA(ATR, Smoothing period, Smoothing method)
ATR - ATR(ATR period)
MA_Oscillator
МА в виде осциллятораFibo_Average
Скользящая средняя Fibo Average
Period_Extreme
Сигнальный индикатор Period ExtremePWMA
Скользящая средняя Power weighted MA