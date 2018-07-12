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Индикаторы

Lentz_Volatility - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2031
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Lentz Volatility отображает разницу между средним ATR и ATR за заданное количество периодов.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • ATR period - период расчёта ATR
  • Smoothing period - период сглаживания
  • Smoothing method - метод сглаживания

Расчёт:

LV = AvgMA - ATR

где

AvgMA = MA(ATR, Smoothing period, Smoothing method)
ATR - ATR(ATR period)


MA_Oscillator MA_Oscillator

МА в виде осциллятора

Fibo_Average Fibo_Average

Скользящая средняя Fibo Average

Period_Extreme Period_Extreme

Сигнальный индикатор Period Extreme

PWMA PWMA

Скользящая средняя Power weighted MA