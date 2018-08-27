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Lentz_Volatility - MetaTrader 5脚本

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Lentz 波动率振荡器显示指定周期数的 ATR 均值和 ATR 之间的差值。

指标有三个输入参数:

  • ATR period - ATR 计算周期
  • Smoothing period - 平滑周期
  • Smoothing method - 平滑方法

计算:

LV = AvgMA - ATR

其中

AvgMA = MA(ATR, Smoothing period, Smoothing method)
ATR - ATR(ATR period)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21412

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仓位对冲。 在新柱线出现时工作。

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