Lentz 波动率振荡器显示指定周期数的 ATR 均值和 ATR 之间的差值。

指标有三个输入参数:

ATR period - ATR 计算周期

- ATR 计算周期 Smoothing period - 平滑周期

Smoothing method - 平滑方法

计算: LV = AvgMA - ATR 其中 AvgMA = MA(ATR, Smoothing period, Smoothing method) ATR - ATR(ATR period)



