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Lentz 波动率振荡器显示指定周期数的 ATR 均值和 ATR 之间的差值。
指标有三个输入参数:
- ATR period - ATR 计算周期
- Smoothing period - 平滑周期
- Smoothing method - 平滑方法
计算:
LV = AvgMA - ATR
其中
AvgMA = MA(ATR, Smoothing period, Smoothing method) ATR - ATR(ATR period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21412
OverHedgeV2
仓位对冲。 在新柱线出现时工作。Exp_ColorX2MA_Digit_NN3_MMRec
在单一 EA 中集成三个运用 ColorX2MA_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量
MA_Oscillator
МА 是一款振荡器Period_Extreme
周期极值信号指标