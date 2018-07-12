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Индикаторы

MA_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1396
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор MA Oscillator - это скользящая средняя, представленная в виде осциллятора.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

MAOsc = Price/MA-1.0

где:

MA = MA(Applied price, Period, Method)

Price = Applied price


Fibo_Average Fibo_Average

Скользящая средняя Fibo Average

RSI (var) Jurik smoothed MA RSI (var) Jurik smoothed MA

RSI (var), с использованием Jurik MA

Lentz_Volatility Lentz_Volatility

Индикатор Lentz Volatility

Period_Extreme Period_Extreme

Сигнальный индикатор Period Extreme