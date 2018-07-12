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MA_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MA Oscillator - это скользящая средняя, представленная в виде осциллятора.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
MAOsc = Price/MA-1.0
где:
MA = MA(Applied price, Period, Method)
Price = Applied price
Fibo_Average
Скользящая средняя Fibo AverageRSI (var) Jurik smoothed MA
RSI (var), с использованием Jurik MA
Lentz_Volatility
Индикатор Lentz VolatilityPeriod_Extreme
Сигнальный индикатор Period Extreme