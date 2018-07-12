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Индикаторы

Period_Extreme - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1697
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор Period Extreme.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Ставит сигнальные указатели в случае, если

  1. цена Close стала выше максимального значения цены в диапазоне Period - зелёный указатель на макс.цену за период
  2. цена Close стала ниже минимального значения цены в диапазоне Period - красный указатель на мин.цену за период

Lentz_Volatility Lentz_Volatility

Индикатор Lentz Volatility

MA_Oscillator MA_Oscillator

МА в виде осциллятора

PWMA PWMA

Скользящая средняя Power weighted MA

RSI of JMA RSI of JMA

RSI на основе JMA