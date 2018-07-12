Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Period_Extreme - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1697
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Period Extreme.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Ставит сигнальные указатели в случае, если
- цена Close стала выше максимального значения цены в диапазоне Period - зелёный указатель на макс.цену за период
- цена Close стала ниже минимального значения цены в диапазоне Period - красный указатель на мин.цену за период
Lentz_Volatility
Индикатор Lentz VolatilityMA_Oscillator
МА в виде осциллятора
PWMA
Скользящая средняя Power weighted MARSI of JMA
RSI на основе JMA