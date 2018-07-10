Закрытие позиций и удаление отложенных ордеров при достижении заданной прибыли или заданного убытка.

Советник на основе индикатора iMA (Moving Average, MA) и анализа шести последних баров.

Индикатор показывает момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд с подачей алертов в такой ситуации и отправками почтовых и push-сообщений

Индикатор DEMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах