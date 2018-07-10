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Ozymandias_System_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Ozymandias_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Рис.1. Индикатор Ozymandias_System_HTF
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