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Индикаторы

Ozymandias_System_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1501
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Ozymandias_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Рис.1. Индикатор Ozymandias_System_HTF

Рис.1. Индикатор Ozymandias_System_HTF

Arttrader_v1_5 Arttrader_v1_5

Советник на основе индикатора iMA (Moving Average, MA) и анализа шести последних баров.

CloseProfit v2 CloseProfit v2

Закрытие позиций и удаление отложенных ордеров при достижении заданной прибыли или заданного убытка.

DirectCandlesCounter DirectCandlesCounter

Индикатор показывает момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд с подачей алертов в такой ситуации и отправками почтовых и push-сообщений

DEMA_Range_Channel_HTF DEMA_Range_Channel_HTF

Индикатор DEMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах