Несколько однонаправленных свечей подряд

Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL4-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.

Информация торговли по инструменту, располагается в правом верхнем углу графика