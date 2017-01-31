Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Несколько однонаправленных свечей подряд - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12599
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает момент, когда было несколько однонаправленных свечей подряд.
Посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".
Посылает звуковое оповещение.
Посылает сообщение на E-mail с указанием информации по сигналу: Инструмент/Направление/Время сигнала
Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL4-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.Info
Информация торговли по инструменту, располагается в правом верхнем углу графика
Мультивалютный индикатор расчета размера лота.Stochastic RSI (StochRSI)
Формула Stochastic применена к значениям индикатора RSI.