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Индикаторы

Несколько однонаправленных свечей подряд - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
12599
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Индикатор показывает момент, когда было несколько однонаправленных свечей подряд.

Посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".

Посылает звуковое оповещение.

Посылает сообщение на E-mail с указанием информации по сигналу: Инструмент/Направление/Время сигнала

Несколько однонаправленных свечей подряд

aChartsAndMW4Class aChartsAndMW4Class

Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL4-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.

Info Info

Информация торговли по инструменту, располагается в правом верхнем углу графика

MultiSymbol RiskManager MultiSymbol RiskManager

Мультивалютный индикатор расчета размера лота.

Stochastic RSI (StochRSI) Stochastic RSI (StochRSI)

Формула Stochastic применена к значениям индикатора RSI.