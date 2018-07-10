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Советники

Arttrader_v1_5 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1813
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor.

Автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник использует индикатор iMA (Moving Average, MA) и анализ шести последних баров.

Входные параметры

  • How many lots to deal with (may be less than one) - Сколько лотов у сделки
  • The period for the averager - Период усреднения индикатора
  • Check for too-big candlesticks (avoid them) - Проверка на слишком большие свечи (избегайте их)
  • Check for pairs of big candlesticks - Проверка пары больших свечей
  • A smart stop-loss - Умный стоп-лосс
  • The trade's stop loss in case of program error - Защитный Стоп Лосс
  • The trade's take profit - Тейк Профит
  • The minimum EMA slope to enter a trade - Минимальный наклон EMA для входа в сделку
  • The maximum EMA slope to enter a trade - Максимальный наклон EMA для входа в сделку
  • Wait this long to determine candlestick lows/highs - Подождите N минут, чтобы определить минимумы/максимумы свечи (BEGIN)
  • Wait this long to determine candlestick lows/highs - Подождите N минут, чтобы определить минимумы/максимумы свечи (END)
  • An allowance between the close and low/high price - Допуск между ценой закрытия (Open) и Low/High ценой (BEGIN)
  • An allowance between the close and low/high price - Допуск между ценой закрытия (Open) и Low/High ценой (END)
  • If the previous volume is not above this, exit the trade - Если предыдущий объем (Volume на баре #1) не больше этого, выйти из сделки
  • A strange but functional imaginary spread adjustment - Странное, но функциональное воображаемое регулирование спреда
  • magic number - Уникальный идентификатор эксперта

Тест на EURUSD,H1:

Arttrader_v1_5

CloseProfit v2 CloseProfit v2

Закрытие позиций и удаление отложенных ордеров при достижении заданной прибыли или заданного убытка.

SimplePivot SimplePivot

Простой Pivot. Торговля без Стоп Лосс и Тейк Профит.

Ozymandias_System_HTF Ozymandias_System_HTF

Индикатор Ozymandias_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

DirectCandlesCounter DirectCandlesCounter

Индикатор показывает момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд с подачей алертов в такой ситуации и отправками почтовых и push-сообщений