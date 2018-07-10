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Arttrader_v1_5 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1813
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Scriptor.
Автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник использует индикатор iMA (Moving Average, MA) и анализ шести последних баров.
Входные параметры
- How many lots to deal with (may be less than one) - Сколько лотов у сделки
- The period for the averager - Период усреднения индикатора
- Check for too-big candlesticks (avoid them) - Проверка на слишком большие свечи (избегайте их)
- Check for pairs of big candlesticks - Проверка пары больших свечей
- A smart stop-loss - Умный стоп-лосс
- The trade's stop loss in case of program error - Защитный Стоп Лосс
- The trade's take profit - Тейк Профит
- The minimum EMA slope to enter a trade - Минимальный наклон EMA для входа в сделку
- The maximum EMA slope to enter a trade - Максимальный наклон EMA для входа в сделку
- Wait this long to determine candlestick lows/highs - Подождите N минут, чтобы определить минимумы/максимумы свечи (BEGIN)
- Wait this long to determine candlestick lows/highs - Подождите N минут, чтобы определить минимумы/максимумы свечи (END)
- An allowance between the close and low/high price - Допуск между ценой закрытия (Open) и Low/High ценой (BEGIN)
- An allowance between the close and low/high price - Допуск между ценой закрытия (Open) и Low/High ценой (END)
- If the previous volume is not above this, exit the trade - Если предыдущий объем (Volume на баре #1) не больше этого, выйти из сделки
- A strange but functional imaginary spread adjustment - Странное, но функциональное воображаемое регулирование спреда
- magic number - Уникальный идентификатор эксперта
Тест на EURUSD,H1:
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