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DirectCandlesCounter - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: Khlistov Vladimir

指标显示连续出现若干根单向蜡烛的时刻，激活警报，发送电子邮件并推送通知

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入                                      |
//+----------------------------------------------+
input uint CandleTotal=3;  //单向蜡烛数量
input uint NumberofBar=1;//传递信号的柱线编号
input bool SoundON=true; //允许警报
input uint NumberofAlerts=2;//警报次数
input bool EMailON=false; //允许通过电子邮件发送信号
input bool PushON=false; //允许向移动设备发送信号

原始指标采用 MQL4 语言开发，并于 2017 年 1 月 31 日发布在 代码库 中。

图例 1. DirectCandlesCounter 指标

图例 1. DirectCandlesCounter 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21389

Arttrader_v1_5 Arttrader_v1_5

EA 基于 iMA (移动平均线，MA) 指标并分析最后六根柱线。

CloseProfit v2 CloseProfit v2

达到指定的盈亏时，平仓并移除挂单。

DirectCandlesCounter_Candle DirectCandlesCounter_Candle

蜡烛形式的 DirectCandlesCounter 指标。

DEMA_Range_Channel_HTF DEMA_Range_Channel_HTF

DEMA_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项