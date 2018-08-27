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真实作者: Khlistov Vladimir
指标显示连续出现若干根单向蜡烛的时刻，激活警报，发送电子邮件并推送通知
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入 | //+----------------------------------------------+ input uint CandleTotal=3; //单向蜡烛数量 input uint NumberofBar=1;//传递信号的柱线编号 input bool SoundON=true; //允许警报 input uint NumberofAlerts=2;//警报次数 input bool EMailON=false; //允许通过电子邮件发送信号 input bool PushON=false; //允许向移动设备发送信号
原始指标采用 MQL4 语言开发，并于 2017 年 1 月 31 日发布在 代码库 中。
图例 1. DirectCandlesCounter 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21389
Arttrader_v1_5
EA 基于 iMA (移动平均线，MA) 指标并分析最后六根柱线。CloseProfit v2
达到指定的盈亏时，平仓并移除挂单。
DirectCandlesCounter_Candle
蜡烛形式的 DirectCandlesCounter 指标。DEMA_Range_Channel_HTF
DEMA_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项