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CloseProfit v2 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Vladimir Khlystov.
Автор кода mq5 - barabashkakvn.
Если прибыль достигает значения "Profit Close" или убыток достигает значения "Loss Close" - все позиции будут закрыты, а отложенные ордера удалены.
За работу по всем символам или только по текущему символу отвечает параметр "All Symbols":
- "All Symbols" равен "true" - значит советник работает по всем символам
- "All Symbols" равен "false" - значит советник работает по текущему символу
И ещё один параметр "magic number" - уникальный идентификатор с которым работает советник: если указать "0" - значит советник будет работать с любым magic.
При запуске в тестере (в визуальном режиме) специально включается демо-режим: открывается позиция BUY и выставляется отложенный ордер Buy Limit:
Простой Pivot. Торговля без Стоп Лосс и Тейк Профит.Urdala_Trol
Первоначальное открытие в обе стороны. Затем попытка вытянуть в плюс оставшуюся сторону.
Советник на основе индикатора iMA (Moving Average, MA) и анализа шести последних баров.Ozymandias_System_HTF
Индикатор Ozymandias_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах