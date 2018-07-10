Автор идеи - Vladimir Khlystov.

Автор кода mq5 - barabashkakvn.

Если прибыль достигает значения "Profit Close" или убыток достигает значения "Loss Close" - все позиции будут закрыты, а отложенные ордера удалены.

За работу по всем символам или только по текущему символу отвечает параметр "All Symbols":

" All Symbols " равен " true " - значит советник работает по всем символам

" равен " " - значит советник работает по всем символам "All Symbols" равен "false" - значит советник работает по текущему символу

И ещё один параметр "magic number" - уникальный идентификатор с которым работает советник: если указать "0" - значит советник будет работать с любым magic.

При запуске в тестере (в визуальном режиме) специально включается демо-режим: открывается позиция BUY и выставляется отложенный ордер Buy Limit: