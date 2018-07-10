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CloseProfit v2 - эксперт для MetaTrader 5

cmillion | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2927
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
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Автор идеи - Vladimir Khlystov.

Автор кода mq5 - barabashkakvn.

Если прибыль достигает значения "Profit Close" или убыток достигает значения "Loss Close" - все позиции будут закрыты, а отложенные ордера удалены.

За работу по всем символам или только по текущему символу отвечает параметр "All Symbols":

  • "All Symbols" равен "true" - значит советник работает по всем символам
  • "All Symbols" равен "false" - значит советник работает по текущему символу

И ещё один параметр "magic number" - уникальный идентификатор с которым работает советник: если указать "0" - значит советник будет работать с любым magic.

При запуске в тестере (в визуальном режиме) специально включается демо-режим: открывается позиция BUY и выставляется отложенный ордер Buy Limit:

SimplePivot SimplePivot

Простой Pivot. Торговля без Стоп Лосс и Тейк Профит.

Urdala_Trol Urdala_Trol

Первоначальное открытие в обе стороны. Затем попытка вытянуть в плюс оставшуюся сторону.

Arttrader_v1_5 Arttrader_v1_5

Советник на основе индикатора iMA (Moving Average, MA) и анализа шести последних баров.

Ozymandias_System_HTF Ozymandias_System_HTF

Индикатор Ozymandias_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах