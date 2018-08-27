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Ozymandias_System_HTF - MetaTrader 5脚本
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Ozymandias_System 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
图例 1. Ozymandias_System_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21358
Urdala_Trol
EA 在两个方向上执行初始开仓。 然后它试图将剩下的一侧拉回盈利。Anchored_Momentum
Rudy Stefenel 的锚定动量指标于 1998 年首次在 《股票和商品技术分析》杂志中提出。
SimplePivot
一个简单的枢轴。 没有使用止损和止盈。CloseProfit v2
达到指定的盈亏时，平仓并移除挂单。