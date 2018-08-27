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Ozymandias_System_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
Ozymandias_System.mq5 (25.3 KB) 预览
Ozymandias_System_HTF.mq5 (29.85 KB) 预览
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Ozymandias_System 指标，输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

图例 1. Ozymandias_System_HTF 指标

图例 1. Ozymandias_System_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21358

Urdala_Trol Urdala_Trol

EA 在两个方向上执行初始开仓。 然后它试图将剩下的一侧拉回盈利。

Anchored_Momentum Anchored_Momentum

Rudy Stefenel 的锚定动量指标于 1998 年首次在 《股票和商品技术分析》杂志中提出。

SimplePivot SimplePivot

一个简单的枢轴。 没有使用止损和止盈。

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