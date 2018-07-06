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Индикаторы

III2 - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1770
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор индекса внутридневной интенсивности в виде гистограммы с сигнальной линией.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Intensity period - период расчёта
  • Signal period - период сигнальной линии

Расчёт:

II = 100*Avg/AvgVol
Signal = SMA(II, Signal period)

где:

Avg = SMA(Vol, Intensity period)
AvgVol = SMA(Volume, Intensity period)
Vol = Volume*(2*Close-High-Low) / (High-Low)

Flat_Trend Flat_Trend

Индикатор состояния рынка

DiffMA_Histogram DiffMA_Histogram

Разница двух скользящих средних по диапазону однонаправленных свечей

Power Power

Индикатор силы быков и медведей

SAR_Oscillator SAR_Oscillator

Parabolic Stop And Reverse в виде осциллятора