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III2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор индекса внутридневной интенсивности в виде гистограммы с сигнальной линией.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Intensity period - период расчёта
- Signal period - период сигнальной линии
Расчёт:
II = 100*Avg/AvgVol
Signal = SMA(II, Signal period)
где:
Avg = SMA(Vol, Intensity period)
AvgVol = SMA(Volume, Intensity period)
Vol = Volume*(2*Close-High-Low) / (High-Low)
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