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日内强度指数 振荡器显示为带有信号线的直方图。
它有两个可配置的参数:
- Intensity period - 计算周期
- Signal period - 信号线周期
计算:
II = 100*Avg/AvgVol Signal = SMA(II, Signal period)
其中:
Avg = SMA(Vol, Intensity period) AvgVol = SMA(Volume, Intensity period) Vol = Volume*(2*Close-High-Low) / (High-Low)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21323
AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF
AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项Flat_Trend
行情状态指标
Power
多空力量指标SAR_Oscillator
抛物线停止和反转振荡器