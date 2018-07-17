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III2 - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1422
等级:
(14)
已发布:
III2.mq5 (11.54 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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日内强度指数 振荡器显示为带有信号线的直方图。

它有两个可配置的参数:

  • Intensity period - 计算周期
  • Signal period - 信号线周期

计算:

II = 100*Avg/AvgVol
Signal = SMA(II, Signal period)

其中:

Avg = SMA(Vol, Intensity period)
AvgVol = SMA(Volume, Intensity period)
Vol = Volume*(2*Close-High-Low) / (High-Low)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21323

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_HTF

AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项

Flat_Trend Flat_Trend

行情状态指标

Power Power

多空力量指标

SAR_Oscillator SAR_Oscillator

抛物线停止和反转振荡器