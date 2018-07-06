Индикатор отображает разницу между линиями индикатора DiffMA - двумя скользящими средними, рассчитываемыми по диапазону однонаправленных свечей.

Для расчёта не требуется наличие DiffMA - он рассчитывается индикатором самостоятельно.

Имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчёта индикатора DiffMA

- период расчёта индикатора DiffMA Applied price - цена расчёта индикатора DiffMA

Расчёт: