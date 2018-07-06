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Индикаторы

DiffMA_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1400
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор отображает разницу между линиями индикатора DiffMA - двумя скользящими средними, рассчитываемыми по диапазону однонаправленных свечей.

Для расчёта не требуется наличие DiffMA - он рассчитывается индикатором самостоятельно.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта индикатора DiffMA
  • Applied price - цена расчёта индикатора DiffMA

Расчёт:

DMA = (Up - Dn)

где:

UP = SumUp / CountUp

DN = SumDn / CountDn

SumUp = Сумма SMA(Applied price, 1) всех бычьих свечей в диапазоне Period

SumDn = Сумма SMA(Applied price, 1) всех медвежьих свечей в диапазоне Period

CountUp - количество бычьих свечей в диапазоне Period

CountDn - количество медвежьих свечей в диапазоне Period

DiffMA DiffMA

Две скользящие средние по диапазону однонаправленных свечей

Bears_Bulls_Impuls Bears_Bulls_Impuls

Индикатор силы быков и медведей

Flat_Trend Flat_Trend

Индикатор состояния рынка

III2 III2

Индикатор Intraday Intensity Index 2