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DiffMA_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает разницу между линиями индикатора DiffMA - двумя скользящими средними, рассчитываемыми по диапазону однонаправленных свечей.
Для расчёта не требуется наличие DiffMA - он рассчитывается индикатором самостоятельно.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта индикатора DiffMA
- Applied price - цена расчёта индикатора DiffMA
Расчёт:
DMA = (Up - Dn)
где:
UP = SumUp / CountUp
DN = SumDn / CountDn
SumUp = Сумма SMA(Applied price, 1) всех бычьих свечей в диапазоне Period
SumDn = Сумма SMA(Applied price, 1) всех медвежьих свечей в диапазоне Period
CountUp - количество бычьих свечей в диапазоне Period
CountDn - количество медвежьих свечей в диапазоне Period
DiffMA
Две скользящие средние по диапазону однонаправленных свечейBears_Bulls_Impuls
Индикатор силы быков и медведей
Flat_Trend
Индикатор состояния рынкаIII2
Индикатор Intraday Intensity Index 2