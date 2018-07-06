Информационный индикатор Flat Trend основан на двух стандартных индикаторах: ADX и Parabolic SAR, и указывает цветными метками на состояние рынка исходя из совокупных данных двух индикаторов:

DMI вверх, SAR вверх - зелёные метки

DMI вверх, SAR вниз - светло-зелёные метки

DMI вниз, SAR вверх - оранжевые метки

DMI вниз, SAR вниз - красные метки

Имеет четыре настраиваемых параметра: