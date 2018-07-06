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Индикаторы

Flat_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2597
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Информационный индикатор Flat Trend основан на двух стандартных индикаторах: ADX и Parabolic SAR, и указывает цветными метками на состояние рынка исходя из совокупных данных двух индикаторов:

  • DMI вверх, SAR вверх - зелёные метки
  • DMI вверх, SAR вниз - светло-зелёные метки
  • DMI вниз, SAR вверх - оранжевые метки
  • DMI вниз, SAR вниз - красные метки

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • SAR step - шаг Parabolic SAR
  • SAR max - максимум Parabolic SAR
  • ADX period - период расчёта ADX

DiffMA_Histogram DiffMA_Histogram

Разница двух скользящих средних по диапазону однонаправленных свечей

DiffMA DiffMA

Две скользящие средние по диапазону однонаправленных свечей

III2 III2

Индикатор Intraday Intensity Index 2

Power Power

Индикатор силы быков и медведей