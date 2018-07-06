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Flat_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Информационный индикатор Flat Trend основан на двух стандартных индикаторах: ADX и Parabolic SAR, и указывает цветными метками на состояние рынка исходя из совокупных данных двух индикаторов:
- DMI вверх, SAR вверх - зелёные метки
- DMI вверх, SAR вниз - светло-зелёные метки
- DMI вниз, SAR вверх - оранжевые метки
- DMI вниз, SAR вниз - красные метки
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- SAR step - шаг Parabolic SAR
- SAR max - максимум Parabolic SAR
- ADX period - период расчёта ADX
DiffMA_Histogram
Разница двух скользящих средних по диапазону однонаправленных свечейDiffMA
Две скользящие средние по диапазону однонаправленных свечей