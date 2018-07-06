CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Power - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1974
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор Power отображает силу быков, медведей и их соотношение.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Range - диапазон расчёта

Расчёт:

Power = 100 * (BullPower - BearPower)

где:

BullPower = SMA(Bulls, Range)
BearPower = SMA(Bears, Range)

  • Если High > EMA
    Bulls = 1
  • Иначе
    Bulls = 0
  • Если Low < EMA
    Bears = 1
  • Иначе
    Bears = 0
EMA = EMA(Close, Period)

III2 III2

Индикатор Intraday Intensity Index 2

Flat_Trend Flat_Trend

Индикатор состояния рынка

SAR_Oscillator SAR_Oscillator

Parabolic Stop And Reverse в виде осциллятора

MartingailExpert MartingailExpert

Советник использует мартингейл. Первоначальный вход по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator).