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Power - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Power отображает силу быков, медведей и их соотношение.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Range - диапазон расчёта
Расчёт:
Power = 100 * (BullPower - BearPower)
где:
BullPower = SMA(Bulls, Range)
BearPower = SMA(Bears, Range)
- Если High > EMABulls = 1
- ИначеBulls = 0
- Если Low < EMABears = 1
- ИначеBears = 0
EMA = EMA(Close, Period)
III2
Индикатор Intraday Intensity Index 2Flat_Trend
Индикатор состояния рынка
SAR_Oscillator
Parabolic Stop And Reverse в виде осциллятораMartingailExpert
Советник использует мартингейл. Первоначальный вход по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator).