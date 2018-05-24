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Индикаторы

Intraday_Intensity_Index - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2263
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор индекса внутридневной интенсивности.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Use normalization - переключатель (Yes/No) использования нормализации в расчетах.

Расчет:

Без нормализации:

Idx = Sum[Volume * (2*Close - High - Low) / (High - Low)] за Period

С нормализацией:

Idx = 100*(Sum[Volume * (2*Close - High - Low) / (High - Low)]) / (Sum [Volume]) за Period

HWC HWC

Канальный индикатор HWC (Holt-Winters Channel).

HWMA HWMA

Индикатор HWMA (Holt-Winter Moving Average) - трехпараметрическая скользящая средняя по методу Хольта-Уинтера.

MACD_Squeeze MACD_Squeeze

Индикатор-осциллятор MACD Squeeze, аналогичный индикатору Trade The Markets Squeeze, но основанный на MACD.

Notis Notis

Индикатор-осциллятор Notis% V измеряет волатильность рынка на основе разницы между внутридневным максимумом (High) и минимумом (Low).