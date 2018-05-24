Индикатор HWMA (Holt-Winter Moving Average) - трехпараметрическая скользящая средняя по методу Хольта-Уинтера.

Индикатор-осциллятор MACD Squeeze, аналогичный индикатору Trade The Markets Squeeze, но основанный на MACD.

Индикатор-осциллятор Notis% V измеряет волатильность рынка на основе разницы между внутридневным максимумом (High) и минимумом (Low).