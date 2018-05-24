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Intraday_Intensity_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор индекса внутридневной интенсивности.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Use normalization - переключатель (Yes/No) использования нормализации в расчетах.
Расчет:
Без нормализации:
Idx = Sum[Volume * (2*Close - High - Low) / (High - Low)] за Period
С нормализацией:
Idx = 100*(Sum[Volume * (2*Close - High - Low) / (High - Low)]) / (Sum [Volume]) за Period
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