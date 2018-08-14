几乎每位交易者都使用或至少看过 Gerald Appel 的 MACD。 看看我们的技巧旧书袋，我们挽救了一批技术人员用过的/正使用的技术，这是为 MACD 添加额外的过滤器，以避免虚假入场，或传统的交叉的弱入场信号。

我们无法回想起这个技术创建的地点/时间，以及作者是谁的材料，所以如果您知道，请告诉我们，我们将荣誉归功于他/她。

规则非常简单，我们将指标分为两部分，因此用户可以使用第一部分作为交易设置的起点 - 手动交易或插入EA - 第二部分作为在图表中查找形态的视觉器。 我们喜欢视觉提示，所以我们在第二部分中做了最大努力，因此用户愿意在手动交易操作中使用该指标作为设置 (或过滤器) 的一部分，在入场点到达时获得直观辅助。





买入信号

当 MACD 线 (蓝色) 下穿信号线 (橙色点)时，并且 当 MACD 线下穿零线时，并且 当 MACD 线上穿过信号线时。





卖出信号

当 MACD 线 (蓝色) 上穿信号线 (橙色点) 时，并且 当 MACD 线上穿零线时，并且 当 MACD 线下穿信号线时。





指标 1 Minions.3RulesMACD_Signal 可单独使用，和/或作为入场信号或滤波器插入。 它在图表上显示理论买入和卖出信号的彩色箭头。

指标 2 - Minions.3RulesMACD_Patterns 可以与指标 1 一起添加到图表中或单独使用。 这两个指标之间没有内部联系。 指标 2 将在子窗口中打开，绘制传统 2 条线 MACD (非直方图)，并且还以彩色绘制入场点的编队，将其编号为 1-2-3，3 位高峰期 ，这对应于信号指标 1 中的箭头。

希望这个指标对社区有用！

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