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Self_Adjusting_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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В индикаторе-осцилляторе Self-Adjusting RSI реализованы методы автоматической подстройки уровней перекупленности/перепроданности осциллятора RSI, описанные в статье Дэвида Сепиашвили "Саморегулирующийся RSI".
Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчета RSI;
- Applied price - цена расчета RSI;
- Calculation mode - режим подстройки:
- Standard deviation - по стандартному отклонению;
- Moving average - по скользящей средней.
- Deviation for StdDev mode - отклонение для режима Standard deviation;
- Deviation for MA mode - отклонение для режима Moving average.
Расчет:
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Если Calculation mode = Standard deviation:Overbought = 50.0 + Deviation * AvgDev
Oversold = 50.0 - Deviation * AvgDev
AvgDev = StdDev(SARSI, Period, MODE_SMA)
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Если Calculation mode = Moving average:Overbought = 50.0 + Deviation * AvgRAW
Oversold = 50.0 - Deviation * AvgRAW
AvgRAW = SMA(RAW, Period)
RAW = Abs(SARSI - AvgDev)
AvgDev = SMA(SARSI, Period)
Рис.1. Calculation mode = Standard deviation
Рис.2. Calculation mode = Moving average
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Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте.
PAC (Periods After Crossing MA) - осциллятор, отображающий количество баров, прошедших после последнего пересечения цены и скользящей средней.JB_Volatility
JB Volatility - осциллятор волатильности рынка с цветовым обозначением состояния.