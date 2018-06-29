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Индикаторы

Self_Adjusting_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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В индикаторе-осцилляторе Self-Adjusting RSI реализованы методы автоматической подстройки уровней перекупленности/перепроданности осциллятора RSI, описанные в статье Дэвида Сепиашвили "Саморегулирующийся RSI".

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета RSI;
  • Applied price - цена расчета RSI;
  • Calculation mode - режим подстройки:
    • Standard deviation - по стандартному отклонению;
    • Moving average - по скользящей средней.
  • Deviation for StdDev mode - отклонение для режима Standard deviation;
  • Deviation for MA mode - отклонение для режима Moving average.

Расчет:

SARSI = RSI(Period, Applied price)

  • Если Calculation mode = Standard deviation:

    Overbought = 50.0 + Deviation * AvgDev
    Oversold = 50.0 - Deviation * AvgDev
    AvgDev = StdDev(SARSI, Period, MODE_SMA)

  • Если Calculation mode = Moving average:

    Overbought = 50.0 + Deviation * AvgRAW
    Oversold = 50.0 - Deviation * AvgRAW
    AvgRAW = SMA(RAW, Period)
    RAW = Abs(SARSI - AvgDev)
    AvgDev = SMA(SARSI, Period)

Рис.1. Calculation mode = Standard deviation

Рис.2. Calculation mode = Moving average

RP RP

Индикатор RP (Range Position) показывает положение цены в пределах диапазона (размаха от Low до High), достигнутого за предыдущие N периодов.

Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте.

PAC PAC

PAC (Periods After Crossing MA) - осциллятор, отображающий количество баров, прошедших после последнего пересечения цены и скользящей средней.

JB_Volatility JB_Volatility

JB Volatility - осциллятор волатильности рынка с цветовым обозначением состояния.