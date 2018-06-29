CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PAC - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1475
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

PAC (Periods After Crossing MA) - осциллятор, отображающий количество баров, прошедших после последнего пересечения цены и скользящей средней.

Если скользящая средняя пересекла цену вверх, то рисуются положительные столбцы гистограммы зеленого цвета, если же последнее пересечение было вниз, то рисуются отрицательные столбцы красного цвета.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период МА;
  • Method - метод расчета МА;
  • Applied price - цена расчета МА и цена пересечения.

Расчет:

  • Если Price > MA и PrevPrice > PrevMA:

    PAC = PrevPAC + 1

  • Если Price < MA и PrevPrice < PrevMA:

    PAC = PrevPAC - 1

  • Если Price > MA:

    PAC = 1

  • Если Price < MA:

    PAC = -1

где:

Price - SMA(Applied price, 1)
MA - MA(Applied price, Period, Method)

Рис.1. По умолчанию SMA(Close,14)

Рис.1. По умолчанию SMA(Close,14)


Рис.1. На графике цены скользящая средняя SMA(Close,14)

Рис.1. На графике цены скользящая средняя SMA(Close,14)

Self_Adjusting_RSI Self_Adjusting_RSI

В индикаторе-осцилляторе Self-Adjusting RSI реализованы методы автоматической подстройки уровней перекупленности/перепроданности осциллятора RSI, описанные в статье Дэвида Сепиашвили "Саморегулирующийся RSI".

RP RP

Индикатор RP (Range Position) показывает положение цены в пределах диапазона (размаха от Low до High), достигнутого за предыдущие N периодов.

JB_Volatility JB_Volatility

JB Volatility - осциллятор волатильности рынка с цветовым обозначением состояния.

CRF CRF

Индикатор CRF (Cumulative Rotation Factor) отображает состояния рынка: движения вверх/вниз/консолидации.