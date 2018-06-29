PAC (Periods After Crossing MA) - осциллятор, отображающий количество баров, прошедших после последнего пересечения цены и скользящей средней.

Если скользящая средняя пересекла цену вверх, то рисуются положительные столбцы гистограммы зеленого цвета, если же последнее пересечение было вниз, то рисуются отрицательные столбцы красного цвета.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

Period - период МА;

- период МА; Method - метод расчета МА;

- метод расчета МА; Applied price - цена расчета МА и цена пересечения.

Расчет: Если Price > MA и PrevPrice > PrevMA: PAC = PrevPAC + 1

Если Price < MA и PrevPrice < PrevMA: PAC = PrevPAC - 1

Если Price > MA: PAC = 1

Если Price < MA: PAC = -1 где: Price - SMA(Applied price, 1)

MA - MA(Applied price, Period, Method)

Рис.1. По умолчанию SMA(Close,14)





Рис.1. На графике цены скользящая средняя SMA(Close,14)