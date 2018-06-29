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PAC - индикатор для MetaTrader 5
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PAC (Periods After Crossing MA) - осциллятор, отображающий количество баров, прошедших после последнего пересечения цены и скользящей средней.
Если скользящая средняя пересекла цену вверх, то рисуются положительные столбцы гистограммы зеленого цвета, если же последнее пересечение было вниз, то рисуются отрицательные столбцы красного цвета.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период МА;
- Method - метод расчета МА;
- Applied price - цена расчета МА и цена пересечения.
Расчет:
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Если Price > MA и PrevPrice > PrevMA:PAC = PrevPAC + 1
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Если Price < MA и PrevPrice < PrevMA:PAC = PrevPAC - 1
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Если Price > MA:PAC = 1
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Если Price < MA:PAC = -1
где:
MA - MA(Applied price, Period, Method)
Рис.1. По умолчанию SMA(Close,14)
Рис.1. На графике цены скользящая средняя SMA(Close,14)
В индикаторе-осцилляторе Self-Adjusting RSI реализованы методы автоматической подстройки уровней перекупленности/перепроданности осциллятора RSI, описанные в статье Дэвида Сепиашвили "Саморегулирующийся RSI".RP
Индикатор RP (Range Position) показывает положение цены в пределах диапазона (размаха от Low до High), достигнутого за предыдущие N периодов.
JB Volatility - осциллятор волатильности рынка с цветовым обозначением состояния.CRF
Индикатор CRF (Cumulative Rotation Factor) отображает состояния рынка: движения вверх/вниз/консолидации.