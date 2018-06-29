Индикатор RP (Range Position) показывает положение цены в пределах диапазона (размаха от Low до High), достигнутого за предыдущие N периодов.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Range period - период расчета диапазона;

- период расчета диапазона; First level - первый уровень;

- первый уровень; Second level - второй уровень;

- второй уровень; Third level - третий уровень.