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Индикаторы

RP - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1543
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор RP (Range Position) показывает положение цены в пределах диапазона (размаха от Low до High), достигнутого за предыдущие N периодов.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Range period - период расчета диапазона;
  • First level - первый уровень;
  • Second level - второй уровень;
  • Third level - третий уровень.

Расчет:

RP = 100 * (Close - Min) / (Max - Min)

где:

  • Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period.

Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте.

BykovTrend_V2 BykovTrend_V2

Индикатор BykovTrend в свечном виде.

Self_Adjusting_RSI Self_Adjusting_RSI

В индикаторе-осцилляторе Self-Adjusting RSI реализованы методы автоматической подстройки уровней перекупленности/перепроданности осциллятора RSI, описанные в статье Дэвида Сепиашвили "Саморегулирующийся RSI".

PAC PAC

PAC (Periods After Crossing MA) - осциллятор, отображающий количество баров, прошедших после последнего пересечения цены и скользящей средней.