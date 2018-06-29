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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RP - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RP (Range Position) показывает положение цены в пределах диапазона (размаха от Low до High), достигнутого за предыдущие N периодов.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Range period - период расчета диапазона;
- First level - первый уровень;
- Second level - второй уровень;
- Third level - третий уровень.
Расчет:
RP = 100 * (Close - Min) / (Max - Min)
где:
- Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period.
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