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Индикаторы

JB_Volatility - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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(8)
Опубликован:
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JB Volatility - осциллятор волатильности рынка с цветовым обозначением состояния.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • ATR period - период расчета ATR;
  • Multiplier - множитель значения ATR.


Интерпретация

  • Волатильная восходящая тенденция: цена закрытия больше самой низкой цены за Period баров + ATR (ATR period) * Multiplier.

  • Волатильная нисходящая тенденция: цена закрытия ниже самой высокой цены за Period баров + ATR (ATR period) * Multiplier.

  • Низкая волатильность: в любом другом случае.

PAC PAC

PAC (Periods After Crossing MA) - осциллятор, отображающий количество баров, прошедших после последнего пересечения цены и скользящей средней.

Self_Adjusting_RSI Self_Adjusting_RSI

В индикаторе-осцилляторе Self-Adjusting RSI реализованы методы автоматической подстройки уровней перекупленности/перепроданности осциллятора RSI, описанные в статье Дэвида Сепиашвили "Саморегулирующийся RSI".

CRF CRF

Индикатор CRF (Cumulative Rotation Factor) отображает состояния рынка: движения вверх/вниз/консолидации.

CMH CMH

Индикатор CMH (Clear Method Histogram) отображает цветную гистограмму существующей тенденции на рынке.