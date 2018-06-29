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JB_Volatility - индикатор для MetaTrader 5
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JB Volatility - осциллятор волатильности рынка с цветовым обозначением состояния.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- ATR period - период расчета ATR;
- Multiplier - множитель значения ATR.
Интерпретация
Волатильная восходящая тенденция: цена закрытия больше самой низкой цены за Period баров + ATR (ATR period) * Multiplier.
Волатильная нисходящая тенденция: цена закрытия ниже самой высокой цены за Period баров + ATR (ATR period) * Multiplier.
Низкая волатильность: в любом другом случае.
PAC (Periods After Crossing MA) - осциллятор, отображающий количество баров, прошедших после последнего пересечения цены и скользящей средней.Self_Adjusting_RSI
В индикаторе-осцилляторе Self-Adjusting RSI реализованы методы автоматической подстройки уровней перекупленности/перепроданности осциллятора RSI, описанные в статье Дэвида Сепиашвили "Саморегулирующийся RSI".