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自调整 RSI 振荡器中，我们已经实现了如 David Sepiashvili 的文章《The Self-Adjusting RSI》中所述的自动调整 RSI 振荡器超买/超卖级别的方法。
该指标有五个配置参数:
- Period - RSI 计算周期;
- Applied price - RSI 计算价格类型;
- Calculation mode - 调整模式:
- Standard deviation - 按标准偏离;
- Moving average - 按均线。
- Deviation for StdDev mode - 标准偏离模式的偏差;
- Deviation for MA mode - 均线模式的偏差。
计算:
SARSI = RSI(Period, Applied price)
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如果 Calculation mode = Standard deviation:
Overbought = 50.0 + Deviation * AvgDev Oversold = 50.0 - Deviation * AvgDev AvgDev = StdDev(SARSI, Period, MODE_SMA)
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如果 Calculation mode = Moving average:
Overbought = 50.0 + Deviation * AvgRAW Oversold = 50.0 - Deviation * AvgRAW AvgRAW = SMA(RAW, Period) RAW = Abs(SARSI - AvgDev) AvgDev = SMA(SARSI, Period)
图例 1. Calculation mode = Standard deviation
图例 2. Calculation mode = Moving average
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21266