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Self_Adjusting_RSI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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已发布:
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自调整 RSI 振荡器中，我们已经实现了如 David Sepiashvili 的文章《The Self-Adjusting RSI》中所述的自动调整 RSI 振荡器超买/超卖级别的方法。

该指标有五个配置参数:

  • Period - RSI 计算周期;
  • Applied price - RSI 计算价格类型;
  • Calculation mode - 调整模式:
    • Standard deviation - 按标准偏离;
    • Moving average - 按均线。
  • Deviation for StdDev mode - 标准偏离模式的偏差;
  • Deviation for MA mode - 均线模式的偏差。

计算:

SARSI = RSI(Period, Applied price)

  • 如果 Calculation mode = Standard deviation:

    Overbought = 50.0 + Deviation * AvgDev
Oversold = 50.0 - Deviation * AvgDev
AvgDev = StdDev(SARSI, Period, MODE_SMA)

  • 如果 Calculation mode = Moving average:

    Overbought = 50.0 + Deviation * AvgRAW
Oversold = 50.0 - Deviation * AvgRAW
AvgRAW = SMA(RAW, Period)
RAW = Abs(SARSI - AvgDev)
AvgDev = SMA(SARSI, Period)

图例 1. Calculation mode = Standard deviation

图例 2. Calculation mode = Moving average

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21266

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