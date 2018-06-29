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Rj_SlidingRangeRj_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор канала Rj_SlidingRange с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit:
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Рис.1. Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit
Rj_SlidingRange_Cloud
Индикатор Rj_SlidingRange, выполненный в стиле DRAW_FILLING в виде цветного фона, что во многих ситуациях делает его более наглядным.Rj_RMA_HTF
Индикатор Rj_RMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
XPeriodCandleRange_HTF
Индикатор XPeriodCandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахAbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах