PDI (价格差异) 是一款简单的信号指标，计算前一根和当前柱线之间价格差值。 若前一根的价格类型差值高于当前柱线的价格类型差值，则在烛条上显示信号标记。

行情可能反转的指标，基于真实柱线数值 (柱线的真实数值)。

弹弓振荡器在图表中显示价格动量直方图和信号线。 未来价格走势的可能方向在直方图中用不同的颜色标记。

一款基于标准随机振荡器的简单指标。 沿用标准随机振荡器的主线和信号线，它还在这两条线之间绘制彩色直方图。