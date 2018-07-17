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Rj_SlidingRangeRj_Digit - MetaTrader 5脚本
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Rj_SlidingRange 通道指标可以将指标级别舍入到所需的位数。 位数由指标的输入变量 Digit 定义:
input uint Digit=3; //舍入位数
图例 1. 指标 Rj_SlidingRangeRj_Digit
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21248
Rex
行情可能反转的指标，基于真实柱线数值 (柱线的真实数值)。PDI
PDI (价格差异) 是一款简单的信号指标，计算前一根和当前柱线之间价格差值。 若前一根的价格类型差值高于当前柱线的价格类型差值，则在烛条上显示信号标记。
弹弓
弹弓振荡器在图表中显示价格动量直方图和信号线。 未来价格走势的可能方向在直方图中用不同的颜色标记。Stochastic_Bar
一款基于标准随机振荡器的简单指标。 沿用标准随机振荡器的主线和信号线，它还在这两条线之间绘制彩色直方图。