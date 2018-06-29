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Индикаторы

XPeriodCandleRange_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1155
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XPeriodCandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XPeriodCandleRange.ex5.

Рис.1. Индикатор XPeriodCandleRange_HTF

Рис.1. Индикатор XPeriodCandleRange_HTF

Rj_SlidingRangeRj_Digit Rj_SlidingRangeRj_Digit

Индикатор канала Rj_SlidingRangeRj с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

Rj_SlidingRange_Cloud Rj_SlidingRange_Cloud

Индикатор Rj_SlidingRange, выполненный в стиле DRAW_FILLING в виде цветного фона, что во многих ситуациях делает его более наглядным.

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XPeriodCandle_main_HTF XPeriodCandle_main_HTF

Индикатор XPeriodCandle_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.