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Индикаторы

Rj_SlidingRange_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1365
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Rj_SlidingRange, выполненный в стиле DRAW_FILLING в виде цветного фона, что во многих ситуациях делает его более наглядным.

Рис.1. Индикатор Rj_SlidingRange_Cloud

Рис.1. Индикатор Rj_SlidingRange_Cloud

Rj_RMA_HTF Rj_RMA_HTF

Индикатор Rj_RMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Rj_SlidingRange_HTF Rj_SlidingRange_HTF

Индикатор Rj_SlidingRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Rj_SlidingRangeRj_Digit Rj_SlidingRangeRj_Digit

Индикатор канала Rj_SlidingRangeRj с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

XPeriodCandleRange_HTF XPeriodCandleRange_HTF

Индикатор XPeriodCandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах