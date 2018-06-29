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Индикаторы

Rj_RMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1164
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
Rj_RMA.mq5 (11.96 KB) просмотр
Rj_RMA_HTF.mq5 (15.84 KB) просмотр
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Индикатор Rj_RMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Rj_RMA.ex5.

Рис.1. Индикатор Rj_RMA_HTF

Рис.1. Индикатор Rj_RMA_HTF

Rj_SlidingRange_HTF Rj_SlidingRange_HTF

Индикатор Rj_SlidingRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Ang_Zad_C Ang_Zad_C

Трендовый индикатор из основной и сигнальной линий, выполненный в виде цветного облака.

Rj_SlidingRange_Cloud Rj_SlidingRange_Cloud

Индикатор Rj_SlidingRange, выполненный в стиле DRAW_FILLING в виде цветного фона, что во многих ситуациях делает его более наглядным.

Rj_SlidingRangeRj_Digit Rj_SlidingRangeRj_Digit

Индикатор канала Rj_SlidingRangeRj с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.