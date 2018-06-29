Индикатор канала Rj_SlidingRangeRj с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

Индикатор XPeriodCandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор XPeriodCandle_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, построенные на свечках индикатора Bear_Bulls_Power_Candle.