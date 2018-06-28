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Schaff Trend Cycle - Jurik Volty Adaptive RSX - индикатор для MetaTrader 5
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RSX — один из семейства индикаторов на основе RSI/Momentum. Его можно сделать адаптивным.
Этот индикатор — Schaff Trend Cycle, в котором для расчетов используется Jurik Volty Adaptive RSX. Адаптивный период по умолчанию сохраняется сравнительно длинным, чтобы сделать более заметным эффект от адаптивности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21237
Для придания адаптивности TEMA используется Jurik Volty.DEMA Jurik Volty Adaptive
Для придания адаптивности DEMA используется Jurik Volty.
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора NRTR, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma
Торговая система с использованием осциллятора UltraAbsolutelyNoLagLwma.