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Индикаторы

Schaff Trend Cycle - Jurik Volty Adaptive RSX - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(17)
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RSX — один из семейства индикаторов на основе RSI/Momentum. Его можно сделать адаптивным.

Этот индикатор — Schaff Trend Cycle, в котором для расчетов используется Jurik Volty Adaptive RSX. Адаптивный период по умолчанию сохраняется сравнительно длинным, чтобы сделать более заметным эффект от адаптивности.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21237

TEMA Jurik Volty Adaptive TEMA Jurik Volty Adaptive

Для придания адаптивности TEMA используется Jurik Volty.

DEMA Jurik Volty Adaptive DEMA Jurik Volty Adaptive

Для придания адаптивности DEMA используется Jurik Volty.

Exp_NRTR_Duplex Exp_NRTR_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора NRTR, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma

Торговая система с использованием осциллятора UltraAbsolutelyNoLagLwma.