RSX — один из семейства индикаторов на основе RSI/Momentum. Его можно сделать адаптивным.



Этот индикатор — Schaff Trend Cycle, в котором для расчетов используется Jurik Volty Adaptive RSX. Адаптивный период по умолчанию сохраняется сравнительно длинным, чтобы сделать более заметным эффект от адаптивности.