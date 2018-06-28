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Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система с использованием осциллятора UltraAbsolutelyNoLagLwma. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета осциллятора на любой из множества красных оттенков или зеленых на обратный. Выход из сделок происходит либо по отложенным ордерам либо при изменении цвета бара индикатора.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора UltraAbsolutelyNoLagLwma.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора NRTR, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.Schaff Trend Cycle - Jurik Volty Adaptive RSX
Индикатор Schaff Trend Cycle, в котором для расчетов используется Jurik Volty Adaptive RSX. Адаптивный период по умолчанию сохраняется сравнительно длинным, чтобы сделать более заметным эффект от адаптивности.
Простая скользящая средняя в индикаторе заменена на T3, а среднее отклонение — на отклонение EMA.Bear_Bulls_Power_Candle
Свечной график, построенный на гистограммах Bear_Bulls_Power, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.