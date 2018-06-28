Торговая система с использованием осциллятора UltraAbsolutelyNoLagLwma. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета осциллятора на любой из множества красных оттенков или зеленых на обратный. Выход из сделок происходит либо по отложенным ордерам либо при изменении цвета бара индикатора.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора UltraAbsolutelyNoLagLwma.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования