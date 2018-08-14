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沙夫 (Schaff) 趋势周期 - Jurik Volty 自适应 RSX - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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RSX 是基于 RSI/Momentum 系列的指标之一，适合于自适应。

该指标是 沙夫 (Schaff) 趋势周期，使用 Jurik Volty 自适应 RSX 进行计算。 默认的适应周期保持相当长，只是为了令适应的效果更加明显。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21237

TEMA Jurik Volty 自适应 TEMA Jurik Volty 自适应

TEMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 TEMA 自适应。

DEMA Jurik Volty 自适应 DEMA Jurik Volty 自适应

DEMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 DEMA 自适应。

CCI T3 基准 CCI T3 基准

在 CCI T3 基准指标中，平均值被 T3 替换，偏差被 EMA 偏差代替。

3 规则 MACD 3 规则 MACD

传统的 MACD 通过 3 个额外的规则/过滤器变得更强大。