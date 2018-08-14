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沙夫 (Schaff) 趋势周期 - Jurik Volty 自适应 RSX - MetaTrader 5脚本
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RSX 是基于 RSI/Momentum 系列的指标之一，适合于自适应。
该指标是 沙夫 (Schaff) 趋势周期，使用 Jurik Volty 自适应 RSX 进行计算。 默认的适应周期保持相当长，只是为了令适应的效果更加明显。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21237
TEMA Jurik Volty 自适应
TEMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 TEMA 自适应。DEMA Jurik Volty 自适应
DEMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 DEMA 自适应。