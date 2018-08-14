DEMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 DEMA 自适应。

TEMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 TEMA 自适应。

在 CCI T3 基准指标中，平均值被 T3 替换，偏差被 EMA 偏差代替。

传统的 MACD 通过 3 个额外的规则/过滤器变得更强大。