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Индикаторы

TEMA Jurik Volty Adaptive - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(18)
Опубликован:
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Некоторые из видов скользящих средних, согласно своей природе, могут быть превращены в адаптивные индикаторы.

Одна из них — TEMA (Triple Exponential Moving Average). В этой версии для придания ей адаптивности используется Jurik Volty.


PS: сравнение адаптивных и неадаптивных версий индикаторов всегда нужно делать на длинных периодах. Причина тому проста: на коротких периодах различия слишком малы и иногда на первый взгляд незаметны. Здесь сравниваем обычную  TEMA (серая линия) и Jurik Volty Adaptive TEMA (цветная линия) — обе с периодом 50. Видим, что адаптивная TEMA опережает обычную.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21236

DEMA Jurik Volty Adaptive DEMA Jurik Volty Adaptive

Для придания адаптивности DEMA используется Jurik Volty.

EMA Jurik Volty Adaptive EMA Jurik Volty Adaptive

Jurik Volty используется для того, чтобы сделать адаптивной EMA.

Schaff Trend Cycle - Jurik Volty Adaptive RSX Schaff Trend Cycle - Jurik Volty Adaptive RSX

Индикатор Schaff Trend Cycle, в котором для расчетов используется Jurik Volty Adaptive RSX. Адаптивный период по умолчанию сохраняется сравнительно длинным, чтобы сделать более заметным эффект от адаптивности.

Exp_NRTR_Duplex Exp_NRTR_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора NRTR, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.